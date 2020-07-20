Bolu'da yürek yakan olay! Anne ve 10 aylık bebeği 5.kattan düşerek öldü

Bolu'da Songül C. ve 10 aylık bebeği Yaprak misafirlikte oldukları evin 5.katındaki penceren düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan olayda ölen Yaprak bebeğin, 4 ay önce Mudurnu ilçesinde yaşadığı evin 2’inci katından düştüğü ve tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, olay şöyle gerçekleşti: Songül C. (33) ve 10 aylık bebeği Yaprak bir yakınlarının evlerine misafirlikte olduğu sırada, Songül C. çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Anne ve 10 aylık çocuğu Yaprak C., bir süre sonra binanın beşinci katındaki pencereden aşağı düştü. Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören sokak üzerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI ŞOK GEÇİRDİ

Sokak üzerine çok sayıda ambulansın geldiğini duyan Songül C.’nin misafirlik için geldiği evin sahipleri pencereye çıktı. Ambulansın anne Songül ve 10 aylık kızı Yaprak için geldiğini öğrenen yakınları şok geçirerek aşağı indi.

ANNE VE KIZI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Apartmanın 5’inci katından düşerek ağır yaralanan anne ve bebeği olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Annesiyle birlikte hastaneye götürülen 10 aylık Yaprak C. ve anne Songül C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken annenin intihar etmek için bebeği ile birlikte balkondan atlamış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. olayla ilgili soruşturma devam ediyor.