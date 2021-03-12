Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi, 4 kişi yaralandı

Saat 08:00 sıralarında TEM Otoyolu Alpagutbey mevkiinde meydana gelen olayda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle iki şeride düşen TEM'in Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu.

İddiaya göre buzlanma sebebiyle Ankara istikametinde 6 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüs sürücülerinin aracın kontrolü kaybetmesi zincirleme kazaya neden oldu. Araçların sürücüleri, O.Y. (35), B.K (21), N.K. (60) ve M.K. (52) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk yardımın ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve Köroğlu Devlet Hastanelerine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle 2 şeride düşen TEM Otoyolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. O görüntüler kameralara yansıdı.