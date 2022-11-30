Bolu'nun Gerede'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu. Bir dönüm alana dikilecek olan 20 bin 280 adet salep fidanı yöre halkına istihdam sağlayarak gelir kapısı olacak. Salep Tozunun kilosu bin 500 liraya alıcı buluyor.

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Bolu'nun Gerede'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gerede ilçesinde belirlenen bir dönüm alana 20 bin 280 adet salep dikilecek. Tıbbi aromatik bitki ağaçlandırma sahası olarak nitelendirilen alana dikilecek olan 20 bin 280 fidan civar köylerdeki kadınlar tarafından toprakla buluşturulacak. Kadınlara yeni gelir kapısı olacak olan bu proje hakkında Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, "Dikim çalışmalarında civar köylerde bulunan vatandaşların çalışacak bu sayede vatandaşlarımıza maddi bir gelir sağlanacak. Aynı zamanda da arazideki yapılan yatırımları görüp sahiplenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

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SALEP TOZUNUN KİLOSU BİN 500 LİRAYA ALICI BULUYOR

Öte yandan İşletme Müdürü Cem Bulut, bu çalışmaların ilerleyen yıllarda ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, yapılacak bakım çalışmalarının da yöre halkı için gelir kaynağı olacağını vurguladı. Oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitki (Salep) Bahçesi ile orman bitişiğinde yaşayan vatandaşların, odun dışı orman ürünlerinden hem gıda ihtiyacına katkı sağlaması hem de ekonomik gelir elde etmeleri hedefleniyor.

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