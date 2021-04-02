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Boluspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 28.haftasında Beypiliç Boluspor, Adanaspor'u konuk edecek. Peki Boluspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Boluspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligin orta sıralarında yer alan Boluspor, lig sıralamasında bir basamak altında yer alan Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

BOLUSPOR- ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Boluspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 4 Nisan Pazar günü 15 Bolu Atatürk Stadyumundan  oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapacak.

Boluspor - Adanaspor maçı TRT Spor'dan ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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