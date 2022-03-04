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Boluspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Boluspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Boluspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Boluspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Bursaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Boluspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BOLUSPOR – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor – Bursaspor maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR – BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor – Bursaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR – BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Boluspor – Bursaspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Burak Cansız ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Abdullah Volkan Aydın görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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