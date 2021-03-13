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  3. Boluspor evine Akhisarspor'a boyun eğdi: 0-1

Boluspor evine Akhisarspor'a boyun eğdi: 0-1

TFF 1.Lig'in 26.haftasında Beypiliç Boluspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Akhisarspor mücadeleden Doğukan Nelik'in attığı golle galip ayrıldı.

Boluspor evine Akhisarspor'a boyun eğdi: 0-1

TFF 1.Lig'de 26.hafta heyecanı  Boluspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçla sürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada gelişen Boluspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Araz’ın şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Araz'ın sert şutunda top kaleci Lukac'ta kaldı.
39. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun ceza sahasına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi.
74. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topu alan Delarge’ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
83. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Nelik’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

 

BOLUSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI KADROSU

Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer,  Oğuzhan Berber, Emin Bayram,  Aykut Demir, Burak Asan, Gökhan Sazdağı, Araz Abdullaev, Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Çeçenoğlu, Kabongo Kassongo .

Akhisarspor: Milan Lukac, Orhan Taşdelen , Semih Görer, Berat Pınar, Doğukan Nelik, Onurcan Güler, Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan, Dzon Delarge, Nsima Peter. 

Stat: Bolu Atatürk

Hakem: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, Velikarakaya.

Mücadele başlama saati: 16.00

Tayfun Altuntaş
Editör
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