Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Boluspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Boluspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Boluspor - Gençlerbirliği maçı 19 Ağustos 2022 Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 21.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Suat Güz ve Ferdi Karadoruk yapıyor.

BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Boluspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ