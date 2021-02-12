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Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Giresunspor karşılaşıyor. Peki, Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Boluspor ile Giresunspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 19 puanla 13. sırada bulunan Boluspor kendi evinde kazanmak istiyor. Giresunspor ise 44 puanla 1. sırada bulunuyor. Bu ligde Boluspor evinde 3 maçtır kaybediyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor. Bu ligde Giresunspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor, deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor, toplamda 9 maçtır kazanıyor, toplamda 13 maçtır kaybetmiyor. Peki, Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BOLUSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Boluspor-Giresunspor karşılaşması, 15 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Boluspor-Giresunspor maçı da pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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