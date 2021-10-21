Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış maçında galibiyeti hedefleyen iki takım Boluspor ve Menemenspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Boluspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

BOLUSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Menemenspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Menemenspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Uğurlu görev alacak.