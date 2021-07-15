Bomba iddia! Ünlü sanatçı Hülya Avşar siyasete mi atılıyor ? Ak Parti'den Belediye Başkanlığı teklifi geldiği söylendi!

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu ünlü sanatçı Hülya Avşar hakkında bomba bir iddiada bulundu. Eyüboğlu, AK Parti’nin Hülya Avşar ile Ayvalık Belediye Başkanlığı için görüştüğünü öne sürdü.

BİLGİYİ HÜLYA AVŞAR'DAN ALDI

Bugünkü köşe yazısında Hülya Avşar hakkında açıklamada bulunan Eyüboğlu ünlü sanatçıya Ak Parti tarafından Ayvalık belediye başkanlığı teklifi gittiği iddiasında bulundu.

Hülya Avşar'ı arayarak bilgi aldığını açıklayan Eyüboğlu, Avşar’ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Ayvalık’ta gördüğü bazı sorunları iletmek için gittiğini söylediğini yazdı.

Hülya Avşar'ın net bir cevap vermediğini ve “Henüz yazacak haberlik bir durum yok” dediğini söyleyen Eyüboğlu'nun iddiasına göre ise sanatçı şimdiden siyasete hazırlanıyor.