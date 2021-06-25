Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde 2 yıldır birlikte olduğu iş insanı Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını açıklamıştı. hemen ardından Kerem Kamışlı ile sevgili olan Şahin'i kıskanan Aral yaptığı hareketle magazin gündemine bomba gibi düştü.

SANDALYESİYLE DENİZE ATTI!

Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yerken mekana gelen Yiğit Marcus Aral, tartışma çıkarmasının ardından Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize attı. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntüler iddiayı güçlendirdi.

OLAY PAYLAŞIM

Yaşanılan olayın hemen ardından ise Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, sosyal medya üzerinden deniz manzarası paylaşıp 'Ne kadar güzel bir akşam' notu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

"SENİ TÜRKİYE'YE SOKMAM"

Öte yandan Kerem Kamışlı'nın kendisini denize atan Marcus’a “Türkiye’nin vergisinin %10’unu ben veriyorum ,Türkiye ye giren uçakların yüzde 30’u bizim, sen benim kim olduğumu biliyor musun? seni Türkiye’ye sokmam” dediği öğrenildi.