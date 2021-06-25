Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar! "Zengindi, kaçtım"Kırmızı et fiyatları cep yakıyor, mangal yapmak hayal olduSiirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralıJASAT açılımı: JASAT dedektifi nedir? JASAT ne iş yapar, görevleri nelerdir? SON DAKİKA! Bakan Akar'dan PKK/YPG açıklaması: Müttefik desteği kabul edilemez!Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!Selva Gıda halka arz işlem tarihi | Selva Gıda Borsa İstanbul'da (BİST) ne zaman işlem görecek?Selva Gıda halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Aldatan eşten akıl almaz yalan! Kanserim diyerek evden ayrıldı, 8 yıl başkasıyla yaşadıİstanbul Havaalanı'nda korkutan anlar: Alevler içinde kaldı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, yeni sevgilisi Kamışlı ile yemek yediği restoranı bastı. Kamışlı'yı denize atan Marcus Aral mekandakileri şoke etti.

Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde  2 yıldır birlikte olduğu iş insanı Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını açıklamıştı. hemen ardından Kerem Kamışlı ile sevgili olan Şahin'i kıskanan Aral yaptığı hareketle magazin gündemine bomba gibi düştü.

SANDALYESİYLE DENİZE ATTI!

Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yerken mekana gelen Yiğit Marcus Aral, tartışma çıkarmasının ardından  Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize attı. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntüler iddiayı güçlendirdi.

OLAY PAYLAŞIM

Yaşanılan olayın hemen ardından ise Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, sosyal medya üzerinden deniz manzarası paylaşıp  'Ne kadar güzel bir akşam' notu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

"SENİ TÜRKİYE'YE SOKMAM"

Öte yandan Kerem Kamışlı'nın kendisini denize atan Marcus’a “Türkiye’nin vergisinin %10’unu ben veriyorum ,Türkiye ye giren uçakların yüzde 30’u bizim, sen benim kim olduğumu biliyor musun? seni Türkiye’ye sokmam” dediği öğrenildi.

Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT