Bongani Zungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bongani Zungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bongani Zungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bongani Zungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bongani Zungu 9 Ekim 1992 tarihinde Duduza, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bongani Zungu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Square yapmaktadır. Bongani Zungu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bongani Zungu'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bongani Zungu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bonganizungu/

Bongani Zungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bongani Zungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bongani Zungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bongani Zungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında U. Pretoria

2 Temmuz 2013 yılında Sundowns

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães B

1 Ocak 2017 yılında Vit. Guimarães

31 Ağustos 2017 yılında Amiens SC

5 Ekim 2020 yılında Glasgow Rangers

30 Haziran 2021 yılında Amiens SC

13 Ağustos 2022 yılında Sundowns

Bongani Zungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bongani Zungu şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bongani Zungu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamos FC (2010–2012)

Güney Afrika takımında 8 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 5 gol atmıştır.

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