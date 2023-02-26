Bongumusa Nkosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bongumusa Nkosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bongumusa Nkosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bongumusa Nkosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bongumusa Nkosi 21 Ocak 2000 tarihinde Paulpietersburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bongumusa Nkosi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bongumusa Nkosi'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bongumusa Nkosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bongumusa Nkosi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bongumusa Nkosi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bongumusa Nkosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Kings

26 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Bongumusa Nkosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bongumusa Nkosi şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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