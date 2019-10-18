Booking.com için haksız rekabet kararı
Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.
Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.
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