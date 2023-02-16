Bora Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bora Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bora Adam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bora Adam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bora Adam 25 Haziran 2001 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Bora Adam Kadıoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bora Adam Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Bora Adam, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bora Adam'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bora Adam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bora Adam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bora Adam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bora Adam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U16

1 Mart 2017 yılında Bad Aibling U17

1 Temmuz 2017 yılında VfR Mannheim U19

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Worm. Worms U19

4 Ağu 2020 yılında FC Memmingen

1 Şubat 2021 yılında Karagümrük

3 Eylül 2021 yılında İstanbulspor

8 Şubat 2022 yılında Kuşadasıspor

Bora Adam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bora Adam şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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