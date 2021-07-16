Borç içinde olduğu iddia edildi! Elif Ece Uzun - Mehmet Tuş'un boşanma davaları olaylı oldu

31 yaşındaki manken Elif Ece Uzun, 27 Ekim 2019’da evlendiği işadamı Mehmet Tuş tarafından kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırırken aynı zamanda eşinin uyuşturucu kullandığını da öne sürmüştü. Mahkeme, Mehmet Tuş’un 2 ay süreyle Elif Ece Uzun’a yaklaşmamasına karar vermesinin üzerine itiraz eden Tuş, eşinin mağdur rolü oynadığını söylemişti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Uzaklaştırma kararının ardından Elif Ece Uzun ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Mehmet Tuş katılmazken Uzun avukatıyla geldi.

Duruşmada söz alan ünlü mankenin avukatı Nadejda Yokuş, “Mehmet Tuş, mahkemenin ikiz çocuklara bağladığı 3 bin 600 liralık nafakayı ödememektedir. İcra müdürlüğüne başvurarak 22 bin 739 liralık icra takibi başlattık. Ancak davalı itiraz etti ve takip durdu. İtirazın iptali için ayrı bir dava açmak zorunda kaldık” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Elif Ece Uzun’un ailesinin yardımıyla geçimini sağladığını anlatan avukat, şöyle konuştu: “Davalının borçları yüzünden alacaklıları Elif Hanım’ın kapısına dayandı. Davalı ayrıca kendi borçlarını Elif Hanım’ın 1.5 milyon lira değerindeki evini ve 500 bin liralık arabasını satarak ödemeye çalıştı. Borçlar yüzünden Elif Hanım’ın evindeki doğalgaz kesildi. Çocuklarının mama ihtiyacını dahi ailesi karşılamaktadır." diyerek nafakanın artırılmasını istedi. Mahkeme aafaka artırım talebini reddederek diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.