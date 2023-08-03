Borç yapılandırma ödemesinde bugün son gün

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için ödeme süresi bugün sona eriyor. Vergi borçları ile MTV ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın.

YAYINLAMA
Google News
Borç yapılandırma ödemesinde bugün son gün

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla milyonlar rahat bir nefes aldı.

Yapılandırma kapsamında vergi borçları dahil olmak üzere birçok ödemeye düzenleme getirildi.

Borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi.

Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borçları için son gün yarın

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın

kaynak: Ensonhaber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon rakamları sonrası Bakan Şimşek tarih verdi! Peki Enflasyon ne zaman düşecek?
Enflasyon rakamları sonrası Bakan Şimşek tarih verdi! Peki Enflasyon ne zaman düşecek?
Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı
Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! 2024 yılı ortasını işaret etti!
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! 2024 yılı ortasını işaret etti!
26 yıl sonra bir ilk! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı! 47,8'e yükseldi
26 yıl sonra bir ilk! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı! 47,8'e yükseldi
Son Haberler
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak
Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak
Bu gurur Kılıçdaroğlu'nun! Uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste!
Bu gurur Kılıçdaroğlu'nun! Uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste!
İstanbul’da yaşanan ahlaksızlık pes dedirtti! saç bakımı yaptırıp hesabı ödemeden kaçtı!
İstanbul’da yaşanan ahlaksızlık pes dedirtti! saç bakımı yaptırıp hesabı ödemeden kaçtı!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yılda, üreticiye 7,2 milyon litre akaryakıt desteği verdi!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yılda, üreticiye 7,2 milyon litre akaryakıt desteği verdi!
Bakanlıktan sıfır ve ikinci el otomobil açıklaması! 3 hafta yetti düşüşler başladı
Bakanlıktan sıfır ve ikinci el otomobil açıklaması! 3 hafta yetti düşüşler başladı
Çok Okunanlar
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Babalarının telefonunu küçük kardeşi açtı! Banyodaki manzara karşısında ne yapacaklarını bilemediler!
Babalarının telefonunu küçük kardeşi açtı! Banyodaki manzara karşısında ne yapacaklarını bilemediler!
Sürat motorlu uyuşturucu sevkiyatına, polisden suçüstü!
Sürat motorlu uyuşturucu sevkiyatına, polisden suçüstü!
Ülke Geneli 3 Ağustos Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
Ülke Geneli 3 Ağustos Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
İstanbul’da Temmuz ayının zam şampiyonu sivri biber oldu!
İstanbul’da Temmuz ayının zam şampiyonu sivri biber oldu!
Market poşetlerine yüzde 54 zam geldi! Tüketicilere yansıtılmayacak!
Market poşetlerine yüzde 54 zam geldi! Tüketicilere yansıtılmayacak!
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!