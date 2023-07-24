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Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!
Kamu borçlarını yapılandıranların son ödeme dönemi yaklaşıyor. İşte Kamu borçlarını yapılandıran vatandaşların son gün yaklaşırken bilmesi gerekenler...
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