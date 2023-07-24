Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!

Kamu borçlarını yapılandıranların son ödeme dönemi yaklaşıyor. İşte Kamu borçlarını yapılandıran vatandaşların son gün yaklaşırken bilmesi gerekenler...

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Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler! 1

Kamuya Olan Borçlar için Yapılandırma Süresi Sonlanıyor

Kamuya olan vergi, prim ve idari para cezaları gibi borçlarını yapılandıran vatandaşlar için önemli bir uyarı yapıldı. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre 31 Temmuz günü doluyor. Aynı şekilde taksitle ödemeyi tercih edenlerin de ilk 2 taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapmaları gerekmektedir.

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Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!
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