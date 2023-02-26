Boris Mandjui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Mandjui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Mandjui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Mandjui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Mandjui 30 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Boris Junior Mandjui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Mandjui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 30 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Mandjui'nin Medeama SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Boris Mandjui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Mandjui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Mandjui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Mandjui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ouagadougou

1 Temmuz 2016 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2017 yılında Williamsville

28 Temmuz 2019 yılında Salitas

30 Eylül 2021 yılında Medeama

Boris Mandjui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Mandjui şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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