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Bornova'da kan donduran olay! Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde vurulan bir kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bornova'da kan donduran olay! Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

İzmir Bornova'da bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Birlik Mahallesi 4233/1 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre serbest meslek sahibi Mecit B.'nin (42) yaşadığı evden silah sesi duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Mecit B.'yi başından vurulmuş halde bulurken, yaralı adam sağlık ekiplerince ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mecit B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI İKİ KİŞİNİN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinde evden çıkan 2 kişinin yaya olarak kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçtığı öne sürülen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bornova'da kan donduran olay! Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Bornova'da kan donduran olay! Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

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