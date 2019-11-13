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  3. Bornozuyla ayna karşısına oturdu, verdiği frikiki fotoğrafladı! İşte Şeyma Subaşı'nın o halleri!

Bornozuyla ayna karşısına oturdu, verdiği frikiki fotoğrafladı! İşte Şeyma Subaşı'nın o halleri!

Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı dün paylaştığı bir videoda üzerindeki bornozla bağdaş kurarak oturmak isteyince frikik verdi.

Bornozuyla ayna karşısına oturdu, verdiği frikiki fotoğrafladı! İşte Şeyma Subaşı'nın o halleri!

Şeyma Subaşı, New York ve Miami tatillerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Subaşı'nın bornozla kamera karşısına geçtiği anlar dikkat çekti.

FRİKİK VERMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan Acun Ilıcalı'yı mesaj atarak kızı Melisa ile çıkacağı tatilin maddi harcamalarını soran Şeyma Subaşı, olaylı başlayan tatilinden video yayınladı. Dün YouTube kanalından yeni video paylaşan Subaşı, Miami'de bir parti katılmak için hazırlandığı anları paylaştı. Bornozla kamera karşısına geçen Subaşı, yatağın üzerine bağdaş kurarak oturmak isterken frikik vermekten son anda kurtuldu.

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KIZIYLA OYUN OYNADIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken bir diğer sahne ise kızı Melisa ile oyun oynadığı anlar oldu. Önceki gün kızı Melisa'nın yağmurdan korkmasına aldırış etmeden video çektiği için tepkilerin odağında olan Subaşı, bu sefer de oyun oynarken kızını büyük naylon poşetin içine koyarak etrafında döndürdü.

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İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, 5 gün önce iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Subaşı'nın pozlarını beğenenlerin yanı sıra bu kadar cüretkar olmasını da eleştirenler de oldu.

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