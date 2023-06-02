Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,88 oranında bir artışla 5.102,56 puan seviyesinden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 6,59, holding endeksi ise yüzde 3,23 oranında değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş kaydederken, bankacılık sektörü en fazla kazananlar arasında yer aldı.

Dünkü hareketlerde ise BIST 100 endeksi yüzde 1,49 değer kazanarak 4.959,80 puandan günü tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında faiz artırma ihtimalinin düşük olabileceği beklentisi ve ABD'deki borç limiti krizinin çözülmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtiyor. Bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odak noktası haline geldiği ifade ediliyor.

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ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, borç limitinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar askıya alınmasını sağlıyor ve yasalaşmak için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Analizlere göre, para politikası beklentileri de önemli ölçüde değişime uğradı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın faiz artırımı konusundaki açıklamalarının etkisiyle, piyasalarda Fed'in Haziran toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi yüzde 75 seviyesine yükseldi.

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Analistler, ABD iş gücü piyasasının hala sıcak olduğunu ve istihdam raporu verilerinin Fed'in politika adımları üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, yurt içinde ekonomi yönetimine ilişkin haber akışının da yatırımcıların takibinde olduğu ve finansal sektör dışındaki firmaların döviz varlıkları verilerinin dikkatle incelendiği ifade edildi.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın ise destek konumunda olduğu analistler tarafından belirtiliyor.