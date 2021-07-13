Döviz kurları 13 Temmuz 2021 Salı gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. Günlerdir düşüş yaşayan kurlardaki son durumu merak edenler " Borsa İstanbul neden düşüyor? 13 Temmuz BIST 100 son durum? " sorularına yanıt arıyor.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞÜYOR?

Haftanın son günü ve haftanın başı cuma ve pazartesi günleri paskalya nedeniyle Londra kapalıydı. Bu sebeple Türkiye'de iş yapan yabancı fonlarının büyük kısmı Londra ofislerini kullanıyorlar. Ülke açılınca geçen hafta devam ettikleri satışları sürdürüyor olabilirler, bu ilk neden sayılabilir.. İkinci bir neden koronavirüs vaka sayılarında belirgin bir azalış var. Özellikle hiçbir tedbir almamasına rağmen Brezilya'da virüsün en az orana inmesi ülkeye alım getirmiş oldu. Polonya ve Filipinlerin de aynı şekilde düşüş yaşaması ülkelerin meyve toplamasını sağladı.

İşte tam bu noktada Türkiye'de vaka sayısının hızla ilerlemesi Türkiye'nin turizm pastasında umduğu geliri alamama riski, "Ülkede bu hızlanış acaba bir takım ilave tedbirleri gündeme getirir mi? " düşüncesi tüm bu düşleri tetikliyor olabilir.

Hafta başında günün ilk yarısı düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan azalışla 1.374,39 düzeyine inmişti. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. 12 Temmuz 2021 borsa hareketlerini sizlerle paylaştığımız gibi gün sonunda bugün 13 Temmuz 2021 tarihinin gelişmelerini de aktaracağız. Bugün de son günlerde olduğu gibi düşüş söz konusu, gün sonunda tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kaybederek günü 1.356,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

13 TEMMUZ BIST 100 SON DURUM?

Saatler 11:00'ı gösterirken BIST 100 son durum yine düşüş yaşamaktadır.