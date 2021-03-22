Merkez Bankası Başkanı değiştirilmesinin ardından TL dolar paritesindeki hareketlilik ülke gündeminin ana konusu oldu. Dolayısıyla haftanın ilk iş günü olan pazartesi gününde gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. BİST işlemleri seansın açılışında aşırı satış nedeniyle durduruldu. Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor? BİST çalışma saatleri başlığı ile kullanıcılar tarafından aratılan konunun cevabını haberimizde sizler için derledik.

BORSA İSTANBUL MESAİ SAATLERİ 2020

Borsa İstanbul’un belirli bir seans saati uygulaması vardır ve bu saatler, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir.

BİST'te seanslar saat 09.30 ile 18.15 arasında yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul kapalıdır.

PAY PİYASALARI SEANS SAATLERİ

Açılış Seansı Emir Toplama 09.40-09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme 09.55-10.00

Sürekli İşlem 10.00-13.00

Gün Ortası Açılış Seansı Emir Toplama 13.00-13.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme 13.55-14.00

Sürekli İşlem 14.00-18.00Kapanış 18.00-18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama 18.01-18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme 18.05-18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler 18.07-18.10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09.30-18.10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09.30-18.15

Diğer Sözleşmeler 09.30-18.15

BORSA İSTANBUL ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No:4, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0212 298 21 00 numaralı telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.