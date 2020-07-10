Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta risk algısındaki artışın etkisiyle dün günü yüzde 2,46 azalışla 115.793,59 puandan tamamlamasının ardından bugün de güne açılışta yüzde 0,30 azalarak 115.450,93 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 342,66 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 115.450,93 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endekslerinden tek kazandıran yüzde 0,30 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,93 ile spor oldu.

VİRÜS NEDENİYLE 2,46 DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta risk algısındaki artışın etkisiyle dün günü yüzde 2,46 azalışla 115.793,59 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 114.500 ve 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.