2021 senesinin bitmesine az bir süre kala Borsa İstanbul geleneğini bozmayarak ralli yapmaya başladı. Sene başından bu yana Borsa İstanbul'daki getiri yüzde 34'e ulaştı. Peki gerçekleşen bu yükseliş devam edecek mi? Bu bağlamda, Borsa neden yükseliyor? Borsa'nın yükselişi devam edecek mi? soruların cevapları haberimizde...

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

2021 yılının başından bu yana Borsa İstanbul'un getirisi yüzde 34 oldu. TCMB Eylül ayı toplantısında ilk defa faiz indirimine gitmişti. Bu dönem baz alındığında BİST100 endeksi yüzde 41 getiriye ulaşmıştı. Borsa İstanbul geçtiğimiz üç ayda sert bir yükseliş gösterdi. Nedeni olarak ise faiz, enflasyon ve kuru işaret edebiliriz.

TCMB sene sonuna doğru güçlü bir şekilde yükselen enflasyona karşılık olarak politika faiz oranını, enflasyon oranının altına indirdi. Bu durum sonucunda yatırımcılar farklı getiri alanlarına yöneldiler. Belirtilen dönemde Borsa İstanbul iskontolu görünümlü yatırım; yükselişte olan kur ve altına göre daha mantıklı bir yatırım durumundaydı.

BORSA'NIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

İşlem hacimlerinin Eylül ayında, 2020 yıl sonu seviyelerine dönmesi yatırımcılar için adeta bir işaret oldu. TCMB eylül ayı toplasında faiz indirimi uygulamaya başladı ve TL, dolar karşısında yüzde 58 değer kaybetti. BİST100 endeksi dolar bazında yıl başından bu yana yüzde 30’un üzerinde değer kaybına uğradı.

Dolar bazındaki endeks 2020 yılı ilk koronavirüs haberiyle gerçekleşen sert düşüş seviyelerine geldi. Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalar içerisinde oldukça iskontolu duruma geldi. Bu durum da yatırımcıların ilgisinin tekrar artmasına neden olacak. Son birkaç aydır bazı şirketler başta olmak üzere geri alım kararı açıkladı. Bu da pozitif etkiye neden oldu.

Geri alım programı son dönemde yükseldi. Bu yükseliş şirketlerin geçerli koşullar içerisinde iskontolu olmasının bir işareti oldu. Geniş açıdan bakıldığında bu durumların etkisiyle Borsa İstanbul’da bir ralli başlangıcı oldu.