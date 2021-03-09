Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Peki Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte muhtemel ilk 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için oynanacak olan son 16 Turu rövanş maçları kapsamında Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 3-2 yendiği İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak.
BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 Turu rövanş maçı 9 Mart Salı (bu akşam) saat 23.00'de başlayacak. Signal-Iduna-Park'ta oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maç, beIN SPORTS HD 2'den naklen ekranlara gelecek.
ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Borussia Dortmund- Sevilla maçı beIN SPORTS HD 2'den şifreli yayınlanacak.
BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MUHTEMEL İLK 11'LER
Dortmund: Hitz, Meunier, Emre Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Haaland.
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Ocampos, Rakitic, Gomez, En-Nesyri.