Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için oynanacak olan son 16 Turu rövanş maçları kapsamında Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 3-2 yendiği İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak.

BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 Turu rövanş maçı 9 Mart Salı (bu akşam) saat 23.00'de başlayacak. Signal-Iduna-Park'ta oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maç, beIN SPORTS HD 2'den naklen ekranlara gelecek.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Borussia Dortmund- Sevilla maçı beIN SPORTS HD 2'den şifreli yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MUHTEMEL İLK 11'LER

Dortmund: Hitz, Meunier, Emre Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Haaland.

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Ocampos, Rakitic, Gomez, En-Nesyri.