Erzincan'da bir kadın kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduKanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'deATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'deYeni Malatyaspor'un bu hafta maçı neden yok (30.hafta) ? BAY geçmek ne demek?Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izleNeslihan Atagül Hollywood yolcusu!Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nuray kim?Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı ?Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izleYasak Elma 101. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm Youtube full izle
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler

Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Peki Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Borussia Dortmund- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takımı belirlemek için oynanacak olan son 16 Turu rövanş maçları kapsamında Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 3-2 yendiği İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak. 

BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 Turu rövanş maçı 9 Mart Salı (bu akşam) saat 23.00'de başlayacak. Signal-Iduna-Park'ta oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran  ve Tarık Ongun yapacak. Maç, beIN SPORTS HD 2'den naklen ekranlara gelecek. 

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Borussia Dortmund- Sevilla maçı beIN SPORTS HD 2'den şifreli yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND- SEVİLLA MUHTEMEL İLK 11'LER

Dortmund: Hitz, Meunier, Emre Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Haaland.

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Ocampos, Rakitic, Gomez, En-Nesyri.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT