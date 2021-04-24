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Boş kalan meydanlarda güzel havanın tadını çıkardılar! Sultanahmet’te kısıtlama keyfi

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanların keyfini yine turistler çıkarttı. Kısıtlamadan muaf olan bazı turistlerin Sultanahmet Meydanı'nda gezerken maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Boş kalan meydanlarda güzel havanın tadını çıkardılar! Sultanahmet’te kısıtlama keyfi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelgeyle bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı. 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı. Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlamadan muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Turistler Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi tarihi mekanları ziyaret etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren turistler mısır ve dondurma yiyerek günün tadını çıkardı. Meydanda gezen bazı turistlerin ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Uygur Türkü Ömer Ali, güzel bir geçirdiğini ifade ederek, Ayasofya Camii'nde arkadaşıyla birlikte namaz kıldığını dile getirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Boş kalan meydanlarda güzel havanın tadını çıkardılar! Sultanahmet’te kısıtlama keyfi

Boş kalan meydanlarda güzel havanın tadını çıkardılar! Sultanahmet’te kısıtlama keyfi

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