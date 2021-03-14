ABD polisinin siyahi kadını vurduğu kamera görüntüleri ortaya çıktıSadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin itiraflarda bulundu!Amasra Belediyesinden ilçe genelinde korkutan uyarı! "Suyu kaynatmadan içmeyin"Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında üçüncü dalgayla sarsılıyor!Annesinin bakımı için Bornova'ya gelmişti, eşi ile banyoda ölü bulunduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 14 Mart Tıp Bayramı özel paylaşım!Yalan Dünya'nın Alıçay'ı Nihal Yalçın'dan cinsellik açıklaması: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorumİbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yeniden barıştı!Uzmanından koronavirüslü anne adaylarına korkutan haber! Erken doğum riski yaşanabilir
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!

Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!

Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşandığı için davul zurna çaldıran ve kına dağıtan kadın şimdi öldürülmekten korktuğu için eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 8 yıl önce  ikinci evliliğini yaptığı M.N.A. ile boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açmış ardından adliyenin önünde davul ve darbukayla kutlama yapmıştı. 

Dava sonuçlandığında uçmak istediğini dile getiren Karaş şimdi ise kocasının kendisini araştırdığını iddia ederek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!

"EVİMİN ADRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR"

Eşinin birilerine kendisini öldürtmesinden korkan Meryem Karaş, "Uzaklaştırma almamın sebebi boşandıktan sonra ben evimi taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra mahallemizde bulunan ailecek görüştüğümüz bir abimize sürekli olarak benim nereye taşındığımı dolaylı şekilde soruyor. Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması beni korkutuyor. Kendi bir şey yapamaz. Kendi bir şey yapamadığı gibi yaptırma durumu var. Öldürülmekten korkuyorum. Sosyal medyada yaptığı paylaşımından korkarak uzaklaştırma kararı aldım" dedi.

Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!​​​​​​​Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!​​​​​​​

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT