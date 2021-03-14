Boşandı diye kutlama yapmıştı, şimdi öldürülmekten korkuyor!

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı M.N.A. ile boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açmış ardından adliyenin önünde davul ve darbukayla kutlama yapmıştı.

Dava sonuçlandığında uçmak istediğini dile getiren Karaş şimdi ise kocasının kendisini araştırdığını iddia ederek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

"EVİMİN ADRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR"

Eşinin birilerine kendisini öldürtmesinden korkan Meryem Karaş, "Uzaklaştırma almamın sebebi boşandıktan sonra ben evimi taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra mahallemizde bulunan ailecek görüştüğümüz bir abimize sürekli olarak benim nereye taşındığımı dolaylı şekilde soruyor. Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması beni korkutuyor. Kendi bir şey yapamaz. Kendi bir şey yapamadığı gibi yaptırma durumu var. Öldürülmekten korkuyorum. Sosyal medyada yaptığı paylaşımından korkarak uzaklaştırma kararı aldım" dedi.

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(İHA)