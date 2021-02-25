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  3. Boşandığı eşini 3 yerinden bıçakladı!

Boşandığı eşini 3 yerinden bıçakladı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşandığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kardelen Lofçalı, ağır yaralandı.

Boşandığı eşini 3 yerinden bıçakladı!

Olay Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde gerçekleşti. 19 yaşında olan Kardelen Lofçalı, 23 yaşındaki boşandığı eşi Erencan K. tarafından kendi evinde bıçaklandı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KAÇTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Erencan K., yanına aldığı bıçakla eski eşi Kardelen Lofçalı'yı 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle karnından ve bacaklarından yaralanan genç kadın, kanlar içinde kaldı. Sesleri duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altında olan Kardelen Lofçalı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Erencan K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

 

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