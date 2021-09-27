Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından vurulan Derya Demir, 10 aydır yürüyemiyor

29 Aralık 2020’de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde gerçekleşen şiddet olayında; Derya Demir, boşanma aşamasında olduğu Şerif Aksoy tarafından sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Demir, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken 3 gün yoğun bakıma yattı. Fail erkek Şerif Aksoy Adana’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

10 AYDA 4 AMELİYAT

10 aylık süre zarfında 4 defa ameliyat olan Derya Demir şu an yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürüyor. Fail ile 2012 yılında evlendiğini ve evlilik süresince devamlı şiddet gördüğünü söyleyen Demir, şahsın uyuşturucudan cezaevine girdiğini ve çıktığında kendisinin boşanma davası açtığını söyledi.

ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Olay günü sabah işe giderken bir araba ile yanına geldiğini elindeki silahla arabaya binmesi için tehdit ettiğini, tehdide direnince de ayaklarına kurşun sıktığını belirtti. Demir failin öldürmek amacıyla ateş ettiğini ve neredeyse kan kaybından ölmek üzere olduğunu söylerken 10 aydır yürüyemediğini ve 4 ameliyat olduğunu ekledi.

“HEM SAĞLIĞIMDAN HEM İŞİMDEN OLDUM”

Derya Demir, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden. 2 kızım var. Onlara bakmam lazım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevindeyken ‘Bir iki yıl yatar çıkarım’ diyordu. Umarım böyle olmayacak” diyerek failin en ağır cezayı almasını istiyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fail Şerif Aksoy hakkındaki iddianame Mersin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame doğrultusunda sanık Şerif Aksoy, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

“CEZANI KESMEYE GELİYORUM”

İddianame içerisinde sanığın daha önce gerçekleştirdiği tehditlere de yer verildi. Sanığın Derya Demir’i arayarak, “24 saat süre veriyorum. Yarın 8.30'a kadar bu eve giriş yaptın yaptın, yapmadın olacaklardan ben sorumlu değilim, cezanı kesmeye geliyorum” demesi kayıtlarda yer alıyor.