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  3. Boşanmalarının ardından Selin Ciğerci'nin barışma sinyallerine Gökhan Çıra'dan jet hızıyla yanıt geldi!

Boşanmalarının ardından Selin Ciğerci'nin barışma sinyallerine Gökhan Çıra'dan jet hızıyla yanıt geldi!

Gökhan Çıra'dan boşanmasının ardından "Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyen Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'dan yanıt gecikmedi.

Boşanmalarının ardından Selin Ciğerci'nin barışma sinyallerine Gökhan Çıra'dan jet hızıyla yanıt geldi!

İki yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla bitiren ve 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşanan Selin Ciğerci ve Gökan Çıra çiftinin çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı söylenmişti.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLEMEYİZ"

Boşanmalarının ardından sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, "Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz" demişlerdi.

Boşanmalarının ardından Selin Ciğerci'nin barışma sinyallerine Gökhan Çıra'dan jet hızıyla yanıt geldi!

"MUTLU BİR ŞEKİLDE AYRILDIM"

Boşanma nedeni olarak ihanet iddialarının ortaya atılmasının ardından Ciğerci, Tv 8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanarak, "Sabah 'Günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor... Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Gökhan biraz agresif bir adam. Sorumluluklar büyüyünce daha gergin olabiliyor. Bu da ilişkimize yansıdı" açıklamasında bulunmuştu.

Boşanmalarının ardından Selin Ciğerci'nin barışma sinyallerine Gökhan Çıra'dan jet hızıyla yanıt geldi!

Tüm bu olayların ardından geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülenen Gökhan Çıra, evliliklerini dostça bitirdiklerini söyleyerek "Güzel bir evlilik yaşadık fakat son dönemde anlaşamadığımızı fark ettik. Birbirimizi daha fazla yıpratmamak için de boşanma kararı aldık. Selin'in yeri bende her zaman ayrıdır. İşlerimizi ortak bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz" dedi. 

"YAŞAYIP GÖRECEĞİZ"

Geçtiğimiz gün Selin Ciğerci'nin yaptığı boşanma yorumu hakkında da konuşan Gökhan Çıra, "Bu işler kısmet işleri. Ben de yeniden evlenebilirim, aşık olabilirim hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Selin'le de yeniden anlaşıp evlenebiliriz yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuşarak Selin Ciğerci gibi yeşil ışık yaktı.

Boşanmalarının ardından Selin Ciğerci'nin barışma sinyallerine Gökhan Çıra'dan jet hızıyla yanıt geldi!

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