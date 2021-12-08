Boşanmalarının ardından yeni aşklara yelken açan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan sürpriz buluşma! Sarmaş dolaş fotoğraf çekildiler! Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra boşanmalarının ardından hız kaybetmeden yeni aşka yeken açmışlardı. Geçtiğimiz gün sürpriz bir buluşma gerçekleşen ikilinin sarmaş dolaş fotoğraf çekilmesi akılları karıştırdı.

1 6 Eylül ayında birlikteliklerini sonlandıran Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çok geçmeden başka kişilerde aşkı buldu.