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  3. Bostancı'da denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıklıkta 1 saat ikna sonucu kurtarıldı

Bostancı'da denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıklıkta 1 saat ikna sonucu kurtarıldı

Bostancı Sahili'nde denize atlayan kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıkta Sahil Güvenlik ve DAK-SAR ekipleri tarafından bulundu. Denizden çıkmak istemeyen kadın, görevlilerin 1 saat süren çabalarıyla ikna edildi.

Bostancı'da denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıklıkta 1 saat ikna sonucu kurtarıldı

Bostancı Sahili'nde denize atlayan kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı. Denizden çıkmak istemeyen kadın Sahil Güvenlik ve DAK-SAR ekiplerinin 1 saat süren ikna çabaları sırasında yorulup üşüyünce denizden çıkarıldı. Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Bostancı Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın denize atladı. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar yetkili birimlere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü. Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Kadının yanına giden DAK/SAR ekibi, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine ve destek için yola çıkan diğer gönüllü botuna haber verdi. Fakat, yanına gelen 3 bot personelinin tüm ikna çabalarına rağmen kadın suda kalmaya devam etti. Kadını ikna etmek için botta bulunan kadın DAK/SAR gönüllüsü büyük çaba harcadı. Hayatının tehlikede olduğuna ikna edilen kadın bota çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile kıyıya çıkartılan kadın 112 sağlık ekibine teslim edildi.

Berna Akkaya
Editör


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