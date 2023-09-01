Botaş açıkladı! Ukrayna'dan sonra en düşük doğalgaz fiyatı Türkiye'de

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayı tarife tablosu paylaşıldı.

Doğalgazda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifede değişiklik yapılmadı.

MESKEN ABONELERİNE 1000 METREKÜP 4 BİN 80 LİRA

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

SANAYİ ABONELERİNE 1000 METREKÜP DOĞALGAZDA 7 BİN 124 LİRA

Sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

UKRAYNA'DAN SONRA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK DOĞALGAZ FİYATI

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.