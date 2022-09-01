BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!

BOTAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasına göre Eylül ayı itibari ile konutlardan alınan doğalgaz tarifelerine yüzde 20 zam yapıldı.

Rukiye Karapunar
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BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!

Ekonomide yaşanan dalgalanmalarda zam yapan bir kurumda Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) oldu. İnternet sitesinde, Eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlayan BOTAŞ, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldığı bilgisini paylaştı.

BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!

RESMİ HESAPLARDAN DUYURU YAPILDI

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000’e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır. 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir." ifadelerine yer verilerek zam haberi duyuruldu.

BOTAŞ duyurdu! Vatandaşı üzecek haber! Doğalgaza yüzde 20 zam!

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