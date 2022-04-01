BOTAŞ kötü haberi duyurdu! Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Nisan ayı doğalgaz tarifesine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada doğalgaz tedarikinin yurt dışı kaynaklarından arz edildiğine dikkat çekilerek yüksek enerji fiyatlarının yaşanan dalgalanmalara karşın vatandaşlara aynı oranda yansıtılmadığı ifade edildi.

Açıklamada artan maliyetlere karşı devletin yüzde 76 oranında vatandaşlara destek sağladığı bilgisi verilerek, tüketicileri azami derecede etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğunun ortaya çıktığı ifade edilerek yapılan zamlar duyuruldu.

İŞTE DOĞALGAZA GELEN ZAMMIN ORANI

Buna göre 1 Nisan 2022 (bugün) geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapıldığı kaydedildi.

"YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI BUGÜNE KADAR TÜKETİCİLERİMİZE AYNI ORANDA YANSITILMAMIŞTIR"

BOTAŞ'tan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

"TÜKETİCİLERİMİZE DEVLETİMİZ TARAFINDAN %76 ORANINDA DESTEK SAĞLANMIŞTIR"

Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

"ASGARİ DÜZEYDE ETKİLEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILMASI ZORUNLUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında %44,30

Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50

Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından %70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.