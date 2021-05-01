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BOTAŞ yayımladı! Doğalgaza zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ(BOTAŞ), internet sitesinden yayımladığı habere göre konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 zam yaptığını açıkladı.

BOTAŞ yayımladı! Doğalgaza zam geldi

Mayıs ayına ilişkin tarife tablosu açıklayan BOTAŞ,  konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildiğinin bilgisini verdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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