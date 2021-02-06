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Boupendza'ya 4 İstanbul takımı da talip oldu!

Hatayspor'un bu sezon çıkış gösteren golcüsü Boupendza'ya, 4 İstanbul takımının da talip olduğu anlaşıldı.

Boupendza'ya 4 İstanbul takımı da talip oldu!

Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig şampiyonu olarak bitiren Hatayspor, bu sezonda Süper Lig'de birçok takımın başını ağrıtan bir oyun sergiliyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Hatay ekibi, puanı da 38 yaparak 6. sırada yer aldı. 

Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımın gözde oyuncusu ve gol kralı Boupendza'ya ara transfer döneminde gelen teklifleri açıkladı. Savaş, bu sezonun flaş ismi Boupendza'ya 4 İstanbul takımının da talip olduğunu açıkladı. 

Boupendza'ya 4 İstanbul takımı da talip oldu!

Hatayspor Onursal Başkanı Dr. Lütfü Savaş "Boupendza'yı İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5.5 milyon Euro ve 5 milyon 150 bin Euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz. Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatayspor oyuncunun kıymetini biliyor, futbolcumuz da Hatayspor'un kıymetini biliyor. Burada mutlu. Yıl sonunda değerlendirme yapacağız. Hem Boupendza'nın hem de Hatayspor'un hayrına olacaksa transferi gerçekleşir. Biz onun futbol hayatına ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak ve teklif de Hatayspor'u tatmin ederse, transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler değerinde olmadığı için bizimle yola devam etti. Haziran ayında hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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