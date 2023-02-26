Bourama Fomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bourama Fomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bourama Fomba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bourama Fomba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bourama Fomba 10 Temmuz 1999 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bourama Fomba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Bourama Fomba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bourama Fomba'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bourama Fomba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bourama Fomba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bourama Fomba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bourama Fomba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Rustavi II

1 Temmuz 2019 yılında CSM Ceahlaul

1 Şubat 2020 yılında ACSM Poli Iasi

10 Ağustos 2020 yılında CSM Ceahlaul

23 Eylül 2020 yılında Chindia

21 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

17 Mart 2022 yılında FK Minsk

29 Temmuz 2022 yılında FCI Levadia

Bourama Fomba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bourama Fomba şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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