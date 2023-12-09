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Boykot sonuç vermeye başladı Starbuck pes etti! 15 Aralık'tan sonra Fas'tan çekileceğini duyurdu
İsrail'in Gazze'ye acımasızca uyguladığı insanlık dışı, çocuk kadın yaşlı demeden uyguladığı vahşeti ve katliama devam etmesi dünyada İsrail ürünlerine çok kapsamlı boykot kararları alınmıştı. Boykotun sonuç vermesi ile Starbuck Fas'tan çekilme kararı aldığını duyurdu.
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