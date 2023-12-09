Boykot sonuç vermeye başladı Starbuck pes etti! 15 Aralık'tan sonra Fas'tan çekileceğini duyurdu

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot ediliyor.

Türkiye'de de pek çok kişinin yer kapatma eylemi yaparak boykot ettiği Starbucks, deprem zamanı da çok geç destek vermesi nedeniyle protesto edilmişti.

Boykotlar nedeniyle ekonomik zorluk yaşamaya başladığı öğrenilen Starbucks cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.