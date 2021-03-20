Böyle canilik görülmedi: Yunanlıların denize attığı göçmeni arama çalışmaları sürüyor

İzmir Çeşme'de meydana gelen olayda, Yunanlılar tarafından elleri kelepçelenen sığınmacılar denize atılmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan ve kaybolduğu ifade edilen sığınmacının bulunması için çalışmalar sürüyor.

"ELLERİNİ KELEPÇELEYİP ÖLÜME ATTILAR"

Alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmayı başarmış ancak 3 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Sahil Güvenlik birimleri verdikleri bilgide; eşyaları ellerinden alınan 7 göçmenin darp edilerek, plastik kelepçe ile elleri bağlı şekilde denize atıldığı ifade edildi. Dehşet verici olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 göçmenin elleri bağlı şekilde can yeleği ve bot olmadan denize atıldığının altını çizmişti.

Sahil güvenlik ekiplerinin kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların, Boğaz Adası mevkisi, Fener Adası ve Ayasandra mevkiinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan, kurtarılan sığınmacılardan 2'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1'inin ise taburcu olduğu öğrenildi.