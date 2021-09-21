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  3. Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti

Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti

Manisa'nın Kula ilçesinde S.C. isimli kişi, babası Recep A.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan S.C. suçunu itiraf etti.

Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti

Edinilen bilgilere göre olay Kula ilçesine bağlı  Bayramşah Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.  S.C.'nin (36), babası Recep A.'yı (69)  boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerine gelen Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C, ifadesinde bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti

Tayfun Altuntaş
Editör
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