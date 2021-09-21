Böyle evlat olmaz olsun, yaptığı kan dondurdu! Babasını korkunç şekilde katletti
Manisa'nın Kula ilçesinde S.C. isimli kişi, babası Recep A.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan S.C. suçunu itiraf etti.
Edinilen bilgilere göre olay Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. S.C.'nin (36), babası Recep A.'yı (69) boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerine gelen Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C, ifadesinde bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.