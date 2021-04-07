Bir asırlık eğitim öyküsü! Gazi Üniversitesi 95 yaşını kutluyorTepebaşı Belediyesi personele toplumsal cinsiyet eğitimi düzenlediCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor (CANLI)Bağcılar’da ikinci el oto alıp-satan iş yerleri ruhsatlandırılıyorSON DAKİKA! Muş'ta korkutan deprem: 4,2 ile sallandı!Kerem ile Aslı’nın büyük aşkının hikayesi KAYMEK'te sergilenecekÜnlü çiftten sürpriz haber: Öykü Çelik İsmail Berhan ile evleniyor!Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! "Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir”Erzurum'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kısıtlamalarına yeni düzenleme geldiHemoroit sorunu olanlara müjde! Lazer ile kurtulmak mümkün
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Böyle iğrençlik görülmedi! Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar etti, evleneceğim diyerek kendini savundu

Böyle iğrençlik görülmedi! Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar etti, evleneceğim diyerek kendini savundu

Denizli'de akıl almaz bir olay yaşandı. 13 yaşındaki kız annesinin sevgilisi tarafından istismara uğradı ve hamile kaldı. Annesi ve sevgili tarafından evde doğum yaptırılmak istenen genç kızın, doğum yaparken fenalaşması üzerine iğrenç olay gün yüzüne çıktı.

Böyle iğrençlik görülmedi! Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar etti, evleneceğim diyerek kendini savundu

Denizli'de sevgilisinin kendisinden 27 yaş küçük 13 yaşındaki kızını istismar eden şüphelinin, sevgilisiyle birlikte kurduğu ahlaksız plan tutmadı. Küçük kızın kilolarından da faydalanarak hamileliği gizleyen çift, evde doğum yaptırmak isterken kanamayı durduramayınca yakayı ele verdi. Çocuğun kendisinden oluğunu kabul edince tutuklanan istismarcı, "Onunla evleneceğim" diyerek iğrenç bir savunma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Fadime Ç., geçtiğimiz yıl 13 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli'nin Baklan ilçesine yerleşti. Fadime Ç. ile dost hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41), geçen süre içerisinde kendisinden 27 yaş küçük Y.K.'ya cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra Y.K.'nın hamile kaldığı ortaya çıktı. Hem işledikleri suçu gizlemek için işbirliği yapan çift, küçük kızın fazla kilolarından da faydalanarak aylarca hamileliği gizlemeyi başardı.

SAĞLIK EKİPLERİ İHBAR ETTİ

Doğum yapan Y.K.'nın çocuk yaşta olduğunu fark eden doktorlar durumu polise ihbar edince; çocuğun kendisinden olduğunu kabul eden Şakir O., "Onunla evleneceğim" şeklinde akıl almaz bir savunma yaptı. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU NASIL ANNE!

Hakkında soruşturma başlatılan işbirlikçi anne ise, henüz tamam olarak iyileşmeyen ve henüz çocuk yaşta olan Y.K.'nın pedagog eşliğinde ifadesinin alınacak olması nedeniyle gözaltına alınmadı. Anne Fadime Ç.'nin ise şimdilik hastanedeki kızının başında durduğu ve kızın vereceği ifadenin ardından işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi. Kuvözde tutulan bebek ve küçük annesinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Doğan kız bebek ve Şakir O.'dan DNA alındı. Şüphelinin suçunu itiraf etmesine rağmen, DNA testi sonrası doğan çocuğun babasının kim olduğunun netlik kazanacağı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT