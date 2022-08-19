Böyle kaza görülmedi! Kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan dönen kamyona ok gibi saplandı. Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Böyle kaza görülmedi! Kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkii İstanbul istikametinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı Ford marka kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak yan döndü.

Böyle kaza görülmedi! Kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI

O esnada aynı istikamette seyir haline olan Muzaffer Kurt hakimiyetindeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, kamyona adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, yolcu olarak bulunan Nevin O., Güzide Ş., Emine O. ve Seyfettin Ş. isimli 4 kişi de yaralandı.

Böyle kaza görülmedi! Kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Böyle kaza görülmedi! Kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

OTOYOL'DA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Meydana gelen kaza sonrasında Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyrukları ve kaza yeri havadan görüntülendi. Tek şeritten sağlanan trafik ise yaklaşık 3 saat sonra kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Böyle kaza görülmedi! Kamyona ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

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