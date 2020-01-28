Böyle skandal görülmedi: Rakı duası ettiler

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir video vatandaşları çileden çıkardı. Bir grup kişin, bir eğlence mekanında oturduktan sonra ayağa kalkıp söylediği rakı duası, videoyu izleyenleri oldukça sinirlendirirken videoyu kimin, ne zaman çektiği ise bilinmiyor.

SAYGISIZLIĞIN BU KADARI

Videoda CHP yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişi masada bulunan insanlara ayağa kalkmasını söylüyor, ardındansa o skandal ve ucube cümleleri hep birlikte tekrar ediyorlar.Videoda izleyenleri çileden çıkaran diğer bir durum ise kimsenin bu duruma tepki göstermemesi ve gülerek skandal cümleleri tekrar etmesi oldu.Dinimize yapılan saygısızlığa pes dedirten diğer bir durum ise, o ucube sözleri söyleyen kişilerin hep birlikte 'Amin' demesi oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Skandal videoyu kimin çektiği bilinmezken, sosyal medyadaki vatandaşlar olaya oldukça tepkili. Çok sayıdaki vatandaş, skandal olayın dinimize karşı bir saygısızlık olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

İŞTE O SKANDAL CÜMLELER

İçelim ab-ı hayatı,

Neşe verir bedene.

Ne mutlu bunu icat edene.

Bunu icat eden bir pir,

Akşamları iki sabahleyin bir.

Artsın eksilmesin.

Taşsın dökülmesin.

Allah hiç kimseyi,

Meyhanesiz memlekete düşürmesin.