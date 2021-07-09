Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kadınlara cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi yanıt

Kayseri'de yaşanan mide bulandıran olayda bir sapık kadınları taciz ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. 1 Yıl hapis cezasına itiraz eden kişiye hakimin yanıtı gecikmedi.

ÖPÜCÜK ATIP TACİZ ETTİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 10 Mart'ta meydana gelen olayda balkonda oturan S.Y., Y.E.'nin tacizine uğradığını iddia etti. Y.E.'nin S.Y.'ye önce "Çok güzelsin" diyerek öpücük attığı, ardından cinsel oranını gösterdiği ifade edildi. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. Dava kapsamında yürütülen çalışmalarda tutuksuz yargılanan Y.E.'nin, yoldan geçen kadınlara öpücük atıp cinsel organını gösterdiği belirlendi.

1 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık suçlamaları reddederek savunmasında, "Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim" dedi. S.Y. ise, "Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, 'Sen çok güzelsin' dedi. 'Defol git' dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Hakim, sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi. Tutuksuz yargılanan Y.E., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası itiraz eden ve para cezası isteyen sanığa, hakim "Cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık ıslah olman için sana birinin 'Dur' demesi lazım" cevabını verdi.