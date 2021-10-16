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Böylesi ilk kez görüldü! Bir hastada iki koronavirüs mutasyonu birden!

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs, geçirdiği evrimler sonucu farklı mutasyonlarla karşımıza çıkıyordu. Alınan önlemlerle bu mutasyonların yayılması engellenmeye çalışılırken Meksika'daki bir hastada tespit edilen mutasyon yeni bir paniğe neden oldu. Hastada hem delta hem de mu mutasyonu bir arada tespit edildi.

Böylesi ilk kez görüldü! Bir hastada iki koronavirüs mutasyonu birden!

Her ne kadar tüm dünyada koronavirüse karşı aşılamalar ve önlemler ile hastalığın etkinliği düşürülmeye çalışılsa da Covid-19 ortaya çıkardığı mutasyonlarla tehlikesini sürdürüyor. Şu ana kadar virüsün en etkili mutasyonları olan delta ve mu mutasyonunu görmeye alışık olan doktorlar bir hastada gördükleriyle ise şoke oldu. Meksika'da koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan kişide hem delta hem de mu mutasyonu görüldü.

VALİ TARAFINDAN TEYİT EDİLDİ

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yaşayan bir kişide iki mutasyonun birlikte görülmesi tıp dünyasında paniğe neden oldu. Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü'nün yaptığı farklı analizlerin ardından ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da teyit edildi. Öte yandan bu şekilde virüsün daha ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade edilirken, virüslerin bu şekilde yayılıp yayılamayacağı ise henüz bilinmiyor. 

Böylesi ilk kez görüldü! Bir hastada iki koronavirüs mutasyonu birden!

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

Hidalgo Valisi Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak değerlendirdi. Ayrıca Vali, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Böylesi ilk kez görüldü! Bir hastada iki koronavirüs mutasyonu birden!

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