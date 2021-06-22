Samsung'tan heyecan yaratan açıklama! Sanal etkinlik MWC tarih ve detayları belli olduHer detayı korkunç: Dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü, aynı tabanca ile intihar ettiTaze evli çift balayında! Deniz Uğur ve Erdinç Gülener Bodrum'da görüntülendi!25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 25 yaş ve üstü aşılama başladı mı?SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşıda yaş sınırı 25'e indi!Seki'nin uyguladığı 'Buz terapisi' nedir? Zayıflatır mı? Evde yapılabilir mi?AÖF Adalet kapatıldı mı 2021? AÖF Adalet bölümü neden kapatıldı?Heykel hüsranı bitmiyor! Görenler bir daha dönüp bakıyor! Yeni heykeller tartışmalara neden olduBabalara doğum izni kaç gün? | Babaya doğum izni uzatıldı mı? Kaç gün oldu? Ücretli mi?Dolar ve euro düşse de son durum can sıkıcı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (22 Haziran 2021 Salı )
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Böylesi şeytanın aklına gelmez! Patlayıcıları kek, çikolata paketlerine sakladılar

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Patlayıcıları kek, çikolata paketlerine sakladılar

Mardin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında çikolata, kek paketlerinden çıkanlar görenleri şoke etti. Teröristler tarafından gıda paketlerine saklanan patlayıcılar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Patlayıcıları kek, çikolata paketlerine sakladılar

Terör unsurlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Teröristler akıl almaz yöntemler kullanmasına rağmen, güvenlik güçlerinden kaçamıyor.  

ŞEHİRLERDE KANLI EYLEMLER YAPACAKLARDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İzmir ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, metropol kentlerde eylem yapmak üzere patlayıcı madde aktarımı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

812 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yakalanan Suriyeli uyruklu şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 1 kek ve 5 çikolata paketi içerisine yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı, tıraş makinesi içerinde 9 w pil ile anahtar sistemi, şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 2 elektrikli kapsül ile 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Patlayıcıları kek, çikolata paketlerine sakladılar

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Patlayıcıları kek, çikolata paketlerine sakladılar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT