Böylesini ne duydunuz, ne de gördünüz! Tartıştığı kişiye kazmayla saldırdı

Alınan bilgilere göre olay önceki gün akşam saatlerinde Sultangazi ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı Sultangazi Belediyesi yakınlarında Alper Acar'ın yönetimindeki hafif ticari araç ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

KAZMA İLE SALDIRDI

Daha sonra Acar'ın tartıştığı kişiler yolunu kesti. Araçtan inen iki kişi, Alper Acar'ın aracının camını ve sol aynasını kırdı, diğer saldırgan ise Acar'a elindeki kazma ile saldırmaya çalıştı. Durumu gören vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalışırken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Acar'a saldırmaya çalışan iki kişi olay yerinden ayrılırken, Acar ise polise giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Yaşadığı olayı anlatan Alper Acar, olay günü saat 20.00-20.30 arası Merkez Cami istikametine giderken sağa sinyal verdikten sonra arkasından gelen kırmızı bir aracın kendi aracını sıkıştırmaya başladığını belirtti.

"ARAÇTAN İNİP SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

Acar sözlerine şöyle devam etti:

"Daha sonra kendisiyle beraber bizi Osmangazi Alt geçidine sokarak, aracımın sol ön çamurluk ile tampon kısmından bariyerlere sürdürdü. Daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kaçmaya başladılar. Bizde yaptığından dolayı peşine düştük. Alt geçidin çıkışında tekrardan önümüzü keserek araçtan inip saldırmaya başladılar. O esnada kazma çıkarınca bizde o noktadan uzaklaştık. "

"ARACIMIN CAMINI KIRDILAR, KAPISINA TEKME ATTILAR"

Tekrar belediyeye doğru ilerlediklerini anlatan Acar, "Belediyenin önündeki ışıklarda önümüzü kesip bu sefer yine iki kişi kazmalı şekilde saldırmaya başladı. Aracımın camını kırdılar, kapısına tekme attılar. Aynasını kırdılar. Sürücü ile birlikte iki kişilerdi. İlk defa trafikte kazma ile yaşanan bir kavgaya şahit oldum. O da bizim kısmetimizeymiş." diye konuştu.

"KAZMA İLE SALDIRDIKLARINDAN DOLAYI BİR ŞEY YAPMADIK"

Vatandaşların araya girmemesi durumunda kendisine daha fazla zarar verilebileceğini kaydeden Acar, "Kazma ile saldırdıklarından dolayı herhangi bir şey yapmadık. Bir de yaşça bizden büyük oldukları için saygıdan dolayı bir şey yapmadık. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum." dedi.

DARP RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Acar, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine gidip şahıslardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.